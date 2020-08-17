شكرا لبحثكم عن خبر فاجعة غرق ثلاثة أطفال تهز مريس الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي ثلاثة أطفال غرقاً في احدى عزل مديرية مريس شمال محافظة الضالع (جنوبي اليمن). Advertisements وقالت مصادر محلية إن طفلاً توفي غرقاً في أحد الخزانات المائية بقرية حمدونة شمال مريس بمحافظة الضالع. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من غرق الطفلتين كوثر محمد ولوزة عادل أثناء رعيهما للأغنام بقرية المروي بمريس.

وتسببت الأمطار التي شهدتها اليمن خلال الثلاثة أسابيع الماضية في وفاة 172 شخصا وإصابة المئات في أنحاء البلاد بينهم أطفال ونساء وإصابة المئات وتدمير العديد من المباني والمنشآت.

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