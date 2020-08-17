شكرا لبحثكم عن خبر "الرويشان" يكشف عن صحة شاعر اليمن الكبير"عبد العزيز المقالح" وهذا ما قاله ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف وزير الثقافة الأسبق الأستاذ خالد الرويشان عن الحالة الصحية للشاعر الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح.

وقال الرويشان إنه قام بزيارة المقالح في المستشفى مؤكداً تحسن حالته الصحية وهو ما يبعث على الاطمئنان وعدم الخوف على صحة شاعر اليمن الكبير.



وكتب الرويشان في منشور له بالفيس بوك :"أُحِبُ أن أطمئن كل الأصدقاء..زرتُ اليوم ضمير البلاد أستاذي الدكتور عبدالعزيز المقالح في المستشفى. .

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متابعا :"أضاءت ابتسامتُهُ القلبَ والمكانَ والزمان فور أن لمحني على عتبة الباب "

وتحدث عن المقالح قائلا :"ما أعظم هذه الشخصية وأروع تلك البديهة .. سعدتُ جداً بضوء ابتسامته وحنان صوته..كانت بطارية روحي واهنةً فامتلأَتْ.

وقال إنه كان المفترض أن يغادر المستشفى يوم السبت إلى منزله في إشارة لتحسن حالته الصحية.

وكانت المصادر قد تحدثت عن تدهور حالة المقالح الصحية حيث نقل على إثرها إلى المستشفى في الأيام الماضية.