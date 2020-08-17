شكرا لبحثكم عن خبر "معين عبد الملك" يوجه رسالة هامة لكل الجامعات اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حث رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، اليوم الأحد، الجامعات اليمنية على القيام بمهمتها في الحفاظ على هوية اليمن ونظامه الجمهوري، ومواجهة ما أسماها بـ"الخرافات الحوثية".

جاء ذلك في كلمة عبر الدائرة التلفزونية وجهها إلى المشاركين في ورشة العمل حول التعليم الجامعي في ظل استمرار وباء كوفيد 19 والتي بدأت أعمالها اليوم في مدينة المكلا بحضرموت(وفق وكالة سبأ).





وقال رئيس الوزراء، إن "الجامعات هي الطاقة الدافقة للتنوير في اليمن، والقلب النابض في صناعة هوية اليمن وحصن الدفاع عن الدستور والقانون وبناء الوعي الوطني وترسيخه في عقول أبنائنا".

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وأكد أن دعم الجامعات والمؤسسات التعليمية وأدوات البحث العلمي هي أولوية وستكون في جوهر برنامج الحكومة خلال المرحلة القادمة.

وأوضح أن التعليم وبناء الكفاءات الوطنية هو جزء أصيل من المعركة الوطنية ضد هذه المليشيات الكهنوتية التي تطمح الى تأسيس حكم عنصري طائفي في اليمن وارتهان اليمن إلى المشروع الإيراني المدمر في المنطقة.

ولفت إلى أن مشروع الجماعة الحوثية يستند على مبدأ التجهيل ونشر الخرافات التي تجاوزها المنطق والعصر وتعطيل مسيرة اللحاق بالعالم.

وقال:"لذا مهمتكم في المؤسسات الجامعية هي مهمة وطنية مقدسة للحفاظ على هوية اليمن ونظامه الجمهوري وعلى مستقبل أبنائه وبناء القدرات التي تمكن اليمن من تعويض ما فاته بسبب الصراعات والحروب"

وشدد رئيس الوزراء على أن المسؤولية كبيرة على عاتق الجميع في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به اليمن، ويتعين أن يكون للجامعات مجددا دورا مهما في تعزيز الصف الوطني لمواجهة الانقلاب والحفاظ على هوية اليمن العربية الأصيلة، ودعم جهود استقرار المناطق المحررة.