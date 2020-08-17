شكرا لبحثكم عن خبر قيادة الجيش تعلن مقتل قائد عسكري كبير في هذه المحافظة الحدودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قتل قائد عسكري كبير في القوات الحكومية بمعارك مع الحوثيين في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية (شمال اليمن).

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ونعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، العميد محمد علي الركن، قائد اللواء 122 مشاه، الذي قتل ،اليوم، في معارك الحوثيين بمحافظة الجوف.

وجاء في البيان أن "الركن كان من أوائل الضباط الذين هبّوا مبكرا إلى ميادين ومواقع الشرف لتحرير الوطن واستعادة الدولة والمؤسسات الدستورية ووقفوا في مقدمة الصفوف وشاركوا ببسالة في قيادة عمليات دحر المليشيا الحوثية في محافظة الجوف وعدد من المواقع والمناطق".



وفي وقت سابق اليوم أعلنت القوات الحكومية، مقتل وجرح عشرات من قوات جماعة الحوثيين بغارتين لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية في محافظة الجوف، شمالي البلاد على حدود المملكة.