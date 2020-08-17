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بيان هام حول تطورات فيروس كورونا في اليمن

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن اليوم الأحد، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بكورونا في حضرموت وشبوة.  
 

وقالت اللجنة الوطنية في بيان لها على تويتر، إنها سجلت 11 إصابة حديثة بكورونا، 10 منها في حضرموت وحالة في شبوة.

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 وسجلت اللجنة أيضًا حالتي وفاة في حضرموت.    

وحتى مساء الأحد، سجلت الحكومة اليمنية 1869 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 530 حالة وفاة و1013 حالة تعاف في محافظات عدن ولحج والضالع وتعز وأبين وشبوة والمهرة وحضرموت ومأرب والبيضاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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