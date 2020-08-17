شكرا لقرائتكم خبر عن العمل السعودية تزف بشرى جديدة وتكشف اهم حدث قادم للوافدين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزير العمل السعودي يفجر مفاجآة جديدة ويكشف اهم حدث قادم للوافدين حيث , إعتاد الوافدين خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية على سماع وتلقي الأخبار السارة من وزارة العمل السعودية، حيث قامت العمل بالعديد من الإجراءات التي صبت جلها لمصلحة المغتربين وعوائلهم وساعدت في تحسين أوضاعهم.

كشفت وزارة العمل أنها أزالت الستار عن الممفاجآت العديدة القادمة وأهمها فيما يتعلق بالوظائف والمهن التي يعمل بها الوافدين.

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وزارة العمل أقرت إعادة الوافدين في مهن تم سحبها وتوطينها مؤخرا، وتأجيل سعودتها لإشعار آخر، فقد أعلنت الوزارة أنها لن تقوم بترحيل الوافدين دفعة واحدة، خاصة من الذين تم توطين مهنهم، فقد أكد مصدر مقرب من وزارة العمل أن الوزارة ستمنح فترة وجيزة لكل شخص من أجل البحث عن فرصة أخرى للعمل.

كما أن وزارة العمل قامت بإلغاء سعودة بعض المهن ومن هذه المهن التي تم إلغاء سعودتها، مهنة مدير مبيعات، مدير حسابات، كاتب حسابات، سكرتير طبي، أمين مستودع، صيدلي، ممرض، سكرتير تنفيذي، مدير مبيعات، محاسب عام، مندوب مشتريات، بائعين.القطاعات التي تم إلغاء سعودتها لحاجة الوافدين إليها.

وفي شأن آخر ونقلا عن مصدر مطلع بوزارة الصحة، أعلنت أنها بحاجة لتوظيف كادر من الوافدين في عدة تخصصات، منها طبيب إختصاصي جراحة فم وأسنان طبيب أسنان صحة عامة إستشاري أسنان إستشاري جراحة فم وأسنان إستشاري أسنان صحة عامة.