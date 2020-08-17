بالصور : أول دولة عربية تقوم بحرق مبنى سفارة الإمارات .. شاهد كيف تحولت أنقاضا

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عدن - ياسمين التهامي - أضرم محتجون ليبيون النار بمبنى السفارة الإماراتية بالعاصمة طرابلس، تعبيرا عن رفضهم لقرار أبوظبي بتطبيع كامل علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي. وأظهرت الصور المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الآثار التي خلفتها عملية الحرق بمبنى السفارة الإماراتية بالعاصمة الليبية طرابلس، والأضرار المادية بالمكان. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: هل تذكرون الفنانة ’’سمية الخشاب‘‘ شاهدو ظهورها الجديد باطلالة بحرية ابهرت المتابعين .. صورة مذيعة MBC “لجين عمران“ ترد على متابعة لها تمنت لو أنها كانت في تفجير بيروت نجل الرئيس الأسبق علي سالم البيض يرفع الرأية البيضاء ويعلنها بكل صراحة ... الزبيدي ضحك على الجنوبيين وطعنهم في ظهورهم وحقق مكاسب شخصية كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) Advertisements شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد والخميس، أعلن ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الإمارات والاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي". ولاقى الإعلان رفضا وغضبا فلسطينيا واسعا على المستويين الرسمي والشعبي، والتزام دول عربية عدة الصمت تجاه القرار الإماراتي، فيما رحبت مصر والبحرين وسلطنة عُمان باتفاقية التطبيع.

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