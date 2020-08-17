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عدن - ياسمين التهامي - معين عبدالملك يفاجئ الآنسي بانتمائه لحزب التجمع اليمني للاصلاح، والآنسي: يرد بهذا الكلمات علي رئيس الحكومة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بحسب مصدر حضر الاجتماع مع قيادات حزب التجمع اليمني للاصلاح أن كان قيادي في حزب التجمع اليمني للاصلاح وهو في العشرين من عمره. وأكد رئيس الوزراء أنه عمل في الدائرة الاعلامية لحزب التجمع اليمني للاصلاح وقام بعدد من الفعليات لصالح الحزب ولكنه وقتها لم يكن يحب الظهور. وأشاد رئيس الوزراء بتضحيات الكبيرة الذي يقدمها الحزب في الدفاع عن مأرب وشبوة مؤكدا انه سيكون قريب من جميع الأحزاب ولن يسمح باي اقصاء او تهميش. وأكد عبدالوهاب الآنسي وقيادات الاصلاح ان اختيار رئيس الوزراء للحكومة جاء تقديرًا لجهوده وعمله من اجل اليمن حيث يعد رئيس الوزراء اهم قيادات ثورة شباب التغيير وهذا حلم بحد ذاته تحقق. رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بحسب مصدر حضر الاجتماع مع قيادات حزب التجمع اليمني للاصلاح أن كان قيادي في حزب التجمع اليمني للاصلاح وهو في العشرين من عمره. وأكد رئيس الوزراء أنه عمل في الدائرة الاعلامية لحزب التجمع اليمني للاصلاح وقام بعدد من الفعليات لصالح الحزب ولكنه وقتها لم يكن يحب الظهور. وأشاد رئيس الوزراء بتضحيات الكبيرة الذي يقدمها الحزب في الدفاع عن مأرب وشبوة مؤكدا انه سيكون قريب من جميع الأحزاب ولن يسمح باي اقصاء او تهميش. وأكد عبدالوهاب الآنسي وقيادات الاصلاح ان اختيار رئيس الوزراء للحكومة جاء تقديرًا لجهوده وعمله من اجل اليمن حيث يعد رئيس الوزراء اهم قيادات ثورة شباب التغيير وهذا حلم بحد ذاته تحقق.

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