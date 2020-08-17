شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قرارات عاجلة لنادي " برشلونه "..اقالة المدرب والاستغناء عن "17" لاعبا بينهم الثلاثة الكبار و" جريزمن" و" ميسي " يحدد مصير رئيس النادى و" ابيدال" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. قرارات عاجلة لنادي " برشلونه "..اقالة المدرب والاستغناء عن "17" لاعبا بينهم الثلاثة الكبار و" جريزمن" و" ميسي " يحدد مصير رئيس النادى و" ابيدال"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ صحيفة "السبورت" أن مجلس إدارة نادى صحيفة "السبورت" أن مجلس إدارة نادى برشلونة الاسباني اقر في اجتماع استثنائي له اليوم عقب فضيحة الهزيمة بثمانية اهداف للفريق الأول أمام بايرن ميونيخ الالماني جملة من القرارات العاجلة. واشارت الصحيفة الى أنه تم وضع 17 لاعب من برشلونة في قائمة المغادرين وفقط ميسي دي يونغ لانجليت تير ستيغن وبعض اللاعبين الشباب مثل ريكي بويغ وانسو فاتي لن يتم المساس بهم اما البقية كلهم للبيع حتى بيكي بوسكيتس البا وغريزمان. واكدت صحف كتالونية أن سكرتير النادي " بيدال " ابلغ المدرب " كيكي سيتين " بقرار اقالته من مهمته كمدرب للفريق الأول . وطالب قائد فريق برشلونه والنجم الأول للعملاق الكتالوني بتغييرات جذرية دون ان يحدد أسماء فيما سربت مصادر مقربة من " ميسي " انه مصر على اقالة " بيدال " واجراء انتخابات مبكرة لرئاسة النادي.

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