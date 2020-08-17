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عدن - ياسمين التهامي - عاجل..مصادر عسكرية تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة ما يحدث بمحيط عاصمة " مأرب" واقتراب الحوثيين من دخول الأخيرة!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مصادر عسكرية بمأرب ما تردد عن تمكن ميلشيا الحوثي من تحقيق تقدم في اتجاه عاصمة محافظة "مأرب" . وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ" اليمني اليوم " أن الحوثيين يحشدون منذ عدة اسابيع بهدف التأهب لشن هجوم واسع لاقتحام عاصمة مأرب والسيطرة على المحافظة النفطية وشنوا خلال الايام الماضية واليوم هجمات متعاقبة بائت جميعها بالفشل حيث تم صدها والحاق خسائر فادحة في اوساط مقاتلي الميلشيا . مصادر عسكرية بمأرب ما تردد عن تمكن ميلشيا الحوثي من تحقيق تقدم في اتجاه عاصمة محافظة "مأرب" . وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ" اليمني اليوم " أن الحوثيين يحشدون منذ عدة اسابيع بهدف التأهب لشن هجوم واسع لاقتحام عاصمة مأرب والسيطرة على المحافظة النفطية وشنوا خلال الايام الماضية واليوم هجمات متعاقبة بائت جميعها بالفشل حيث تم صدها والحاق خسائر فادحة في اوساط مقاتلي الميلشيا .

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