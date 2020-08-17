الداخلية تعلن استئناف العمل في فروع الهجرة والجوازات بدء من غدٍ الإثنين

أعلنت الحكومة الشرعية اليوم الأحد، بدء استئناف العمل في مصلحة الهجرة والجوازات في عدن ومحافظات سيطرة الحكومة، بعد أربعة أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

ووجه وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال احمد الميسري، رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية باستئناف العمل في جميع الإدارات والفروع التابعة لها في عموم المحافظات المحررة وذلك بحسب عرض رئاسة المصلحة.

وسيبدأ العمل غداً الاثنين 17 أغسطس الجاري مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تنظم العمل وعدم الازدحام وذلك من خلال اتخاذ آليات تنظم ذلك والتنسيق مع الجهات الصحية بالمحافظات، وفق التوجيهات الحكومية.

وجاء اعلان إعادة العمل بفروع مصلحة الهجرة والجوازات عقب تعليق العمل خلال الأشهر الماضية، وذلك ضمن خطوات وزارة الداخلية للحد من التجمعات ودعم العزل المنزلي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.