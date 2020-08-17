شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يصدر ثاني بيان حول اليمن خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن جماعة الحوثي تواصل استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية). وأمس السبت، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون من صنعاء، باتجاه السعودية.

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