شكرا لبحثكم عن خبر انتصارات كبرى للجيش في الجوف وجحافله تصل تخوم الحزم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن الجيش الوطني، الأحد، سيطرة قواته على مواقع جديدة إثر معارك أسفرت عن مقتل عشرات الحوثيين في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف شمالي اليمن.

وقال موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات الجيش شنت هجوما معاكسا على المليشيا الحوثية، تمكنت خلاله من استعادة مواقع في جبهة الجدافر، وأوقعت في صفوفها، عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية.

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وأشار إلى قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه منطقة "بير المرازيق"، بعد أن حررت مواقع الحبيل، وسط تراجع الحوثيين.



وبحسب الموقع، فإن مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات للحوثيين في مناطق المواجهات، وكبّدتها خسائر في العدد والعدة.

وتشهد جبهات محافظة الجوف الحدودية مع السعودية معارك عنيفة منذ أيام وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين.