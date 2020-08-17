شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يكشفون موعد حسم معركة مأرب ويكشفون عن وساطة خليجية لوقف اجتياحها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال محافظ مأرب المعين من قبل الحوثيين محمد علي طعيمان، إن قوات الجماعة تسيطر حالياً على 12 مديرية من أصل 14 مديرية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).

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وأضاف في تصريح صحفي أن قوات الجماعة قادرة على حسم المعركة خلال ساعات لكنها تراعي في تقدمها البطيء مصالح المواطنين والمنشآت الحيوية في المحافظة على حد تعبيره.

وزعم طعيمان لجوء سلطات مأرب لوساطات إقليمية في محاولة لمنع تقدم قوات الحوثيين لتحرير المدينة، مشيراً إلى آخر وساطة تقدمت بها سلطنة عمان التي تربطها علاقات احترام متبادل مع الحوثيين.



وتحدث طعيمان عن وجود تنسيق واتصال مع قبائل مأرب وترتيبات لحفظ الأمن في المدينة التي تعد كبيرة نظراً لحجم السكان فيها حاليا.

وتشهد محافطة ومأرب معارك مستمرة منذ نحو خمسة أشهر بين قوات الجيش وجماعة الحوثيين وسط محاولة الأخيرة السيطرة على المحافظة النفطية.