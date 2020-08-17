شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي: الحرب ستظل مفتوحة مع السعودية إلى مالا نهاية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال القيادي الحوثي البارز محمد علي الحوثي أن الحرب ستظل مفتوحة إلى ما لا نهاية طالما استمرت السعودية فيما أسماه "العدوان على اليمن.

وقال في تصريحات صحفية اليوم الأحد لقناة "الجزيرة"، أن على المبعوث الأممي تغيير طريقته في التفاوض إذا أراد النجاح في الملف اليمني، دون ذكر مزيد من الإيضاحات بهذا الخصوص.

ولم ينف عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين وجود اتصالات مباشرة بين جماعته والمملكة العربية السعودية التي تقود مايعرف بتحالف دعم الشرعية في اليمن، إلا أنه عاد وأوضح بأن مايجري لايرقى لمستوى التفاوض.