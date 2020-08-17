شكرا لبحثكم عن خبر [الاثنين 17 أغسطس 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يسير طيران اليمنية يوم الاثنين الموافق 17 اغسطس 2020م، ثلاث رحلات جوية..



جدول الرحلات:



رقم الرحلة: 601.



خط الرحلة: القاهرة - عدن.

الاقلاع: 0030 بعد منتصف الليل.(توقيت القاهرة).

الوصول: 0500 صباحا.



رقم الرحلة: 608.



خط الرحلة: عدن- القاهرة.

الاقلاع: 07:30 صباحا.

الوصول: 10:00 صباحا.



رقم الرحلة: 609.



خط الرحلة: القاهرة- عدن.

الاقلاع: 11:00 ظهرا.(توقيت القاهرة)

الوصول: 15:30 عصرا.

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