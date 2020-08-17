شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. البحرية اليونانية تدمر أعمال سفن التنقيب التركية في المتوسط ( تطورات خطيرة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت تقارير وسائل إعلام روسية، الأحد، بتطور خطير في البحر المتوسط بعدما نفذت البحرية اليونانية عملية خاصة بغواصة بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو، حيث قطعت الغواصة اليونانية الكابلات التي مدتها سفينة الأبحاث التركية أوروك ريس التي كانت تستخدم في عمليات التنقيب في شرق البحر المتوسط.

ودخلت فرقاطة البحرية اليونانية ليمنوس في مواجهة يوم 13 أغسطس مع الفرقاطة التركية كمال ريس، التي كانت تحرس سفينة الأبحاث أوروك ريس، التي كانت في ذلك الوقت تجري أبحاثًا في المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو. بينما كانت الفرقاطات اليونانية والتركية تناور حول سفينة الأبحاث، مرت الغواصة اليونانية تحت السفينة التركية.

ولم يتم الإبلاغ عن المعلومات الدقيقة حول الحادث، ولكن يبدو أن الغواصة اليونانية قطعت الأسلاك أو أتلفت المعدات للعمل تحت الماء.

وبحسب ما ورد في التقارير الروسية أوقفت سفينة الأبحاث التركية أوروك ريس البحث وعادت إلى ميناء أنطاليا.