متحدث باسم أبو العباس لـ"اليمن العربي": تركيا تجند العاطلين بمعسكرات للإخوان بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

سيد مصطفي

في تعز هناك دور تركي قطري مشبوه" بتلك الكلمات استهل المتحدث باسم كتائب أبوالعباس حديثه عن دور الدولتين في محافظة تعز، والذي يتضح من خلال دعم معسكرات غير نظامية وتجنيد عدد كبير من الأفراد وإغراءهم برواتب ويستهدفون في الغالب فئة العاطلين عن العمل،أن هذه المعسكرات يشرف عليها قيادات إخوانية ولا تنتمي للجيش نهائيا.



وعلق المتحدث باسم كتائب ابوالعباس،في تصريحات إلى "الخليج 365" على فيديو القبض على تعزيين جندتهم تركيا في صفوف حكومة الوفاق الليبية وميليشياتها، بأن هؤلاء الشباب وباعترافاتهم قالو انهم من تعز، هؤلاء بدون شك طلاب او شباب تم تربيتهم على فكر جماعة الإخوان وتمت السيطرة على عقولهم وقد استخدموا هؤلاء الشباب كوقود لحربهم ضد الجيش الليبي.

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وبين المتحدث باسم كتائب أبوالعباس، أنه وبعد انتشار مقاطع الفيديو التي لم يتم التأكد من صحتها كانت هناك ردود أفعال واسعة من قبل ناشطين يمنيين، تمثلت بالرفض المطلق للتدخل بالشأن الليبي، أو الزج بالشباب اليمني في معارك لا تخدم إلا مليشيات الإخوان المسلمين.

ولم يستبعد المتحدث أن يكون لتوكل كرمان دور في الدفع بهؤلاء الشباب، مشيرا إلى أنهم تفاجئوا في تعز بهذه الأخبار، ولكن يبدو أنهم كانوا في تركيا من وقت طويل.