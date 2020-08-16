قرقاش يستقبل المبعوث الأممي إلى اليمن.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

استقبل الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في ديوان عام الوزارة مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واطلع على احاطة شاملة بشأن جهود وقف إطلاق النار و تطور مسار العملية السياسية.



وأشاد المبعوث الأممي خلال اللقاء بدعم دولة الإمارات المستمر لجهود الأمم المتحدة لإرساء أسس السلام و الاستقرار في اليمن معربا عن تقديره للمتابعة الحثيثة للدولة ومساندتها المستمرة في هذا الشأن.

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بدوره شكر الدكتور أنور بن محمد قرقاش .. المبعوث الأممي على إحاطته و أكد دعم دولة الإمارات ومتابعتها للأوضاع وحرصها على نجاح المساعي الحالية لإنهاء الأزمة اليمنية.

و عبر عن بالغ التقدير للقيادة السعودية في هذا الملف المحوري وثمن الدور السعودي في مسعاه للوصول إلى حل يعزز من آفاق السلام والاستقرار في المنطقة.. مشيرا بصفة خاصة إلى اتفاق الرياض و التنفيذ الكامل لبنوده بما يعزز فرص الحل السياسي في اليمن.

و أكد أن دولة الإمارات من واقع دورها ضمن التحالف العربي ستبذل كل جهودها في دعم المساعي السعودية و الأممية للوصول إلى وقف إطلاق النار لحقن دماء اليمنيين، وتدشين المرحلة السياسية الضرورية نحو يمن مستقر ومزدهر.