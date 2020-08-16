أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

298 حالة تستفيد من خدمات مشروع الحماية القانونية للأطفال بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/495703/ البحسني يطلع على خطة نشاط مكتب الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/495710/ عمليات قصف وقنص حوثية على المواطنين بالجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/495723/ بينهم كرمان والرحبي.. يمنيون يصمتون عن التضامن مع "حياة" لارتباطهم بقطر https://www.elyamnelaraby.com/495730/ قوات التحالف تعترض وتدمر صاروخاً بالستياً اطلقته المليشيا باتجاه السعودية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/495743/ الشرجبي يترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة آلية استئناف اعمال مشروع مجاري سيئون https://www.elyamnelaraby.com/495744/ محافظ لحج يؤكد على اهمية تدخلات" UNOPS " التنموية في المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/495749/ معين عبدالملك يؤكد ان دعم الجامعات والمؤسسات التعليمية أولوية وستكون في جوهر برنامج الحكومة https://www.elyamnelaraby.com/495760/ #قطر_خطفت_حياه .. قصة ناشطة يمنية أهانتها الدوحة خدمة للحوثي https://www.elyamnelaraby.com/495767/ تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في حضرموت وشبوة https://www.elyamnelaraby.com/495779/

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