رئيس الوزراء ينعي استشهاد قائد اللواء ١٢٢ مشاه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

نعى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ببالغ الأسى والحزن استشهاد قائد اللواء ١٢٢ مشاه العميد/ محمد علي الركن، وهو يقود العمليات العسكرية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات محافظة الجوف.

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وأثنى رئيس الوزراء في برقية عزاء وجهها إلى أسرة الفقيد ورفاق دربه الابطال، على الدور البطولي والوطني للشهيد العميد محمد الركن الذي يعد أحد القادة الأبطال الذين كان لهم السبق بالوقوف في وجه المشروع الحوثي والدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة.. مؤكدا ان دماء هؤلاء الأبطال الميامين لن تذهب هدرا وسيتحقق حلم اليمنيين عاجلا غير آجل في استعادة دولتهم والقضاء على المشروع الامامي الكهنوتي الذي اطل برأسه من جديد عبر مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً.

وقدم رئيس الوزراء خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأبنائه وكافة آل الركن، والجيش الوطني والشعب اليمني عامة في هذا المصاب .. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.