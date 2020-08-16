شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الإمارات .. إسرائيل تكشف عن دولة عربية في إفريقيا ستطبع العلاقات مع بلادها ..وهذا هو الموعد ! ( من تكون ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، إن تل أبيب باتت قريبة جدا من إبرام اتفاقية سلام مع السودان، بعد توصلها إلى اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وأضاف “كوهين” في حديث حصري لهيئة البث الإسرائيلي “مكان” اليوم الأحد، أن تل أبيب والخرطوم “بصدد توقيع اتفاق سلام” ومن المتوقع أن تتم هذه “الخطوة التاريخية”، وحتى قبل نهاية العام الجاري.

Advertisements

وأكدت مصادر سياسية أن الاتصالات بين حكومتي إسرائيل والسودان مستمرة، فيما تواصل بعثات من كلا الطرفين استعداداتها “على قدم وساق” للتوصل إلى الاتفاق.

كما أعرب كوهين في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم عن قناعته بأن اتفاق التطبيع مع الإمارات ستعقبه “اتفاقيات أخرى مع المزيد من دول الخليج والدول الإسلامية في أفريقيا”.

وأضاف: “أعتقد أن البحرين وسلطنة عمان على جدول الأعمال بالتأكيد، بالإضافة إلى ذلك، فهناك في تقديري فرصة بالفعل في العام المقبل للتوصل إلى اتفاق سلام مع دول أخرى في إفريقيا وعلى رأسها السودان”.