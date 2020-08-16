شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية اليمنية تستأنف العمل في مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الداخلية اليمنية تستأنف العمل في مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال أحمد الميسري ،الأحد ، رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإستئناف العمل في جميع الإدارات والفروع التابعة لها في عموم المحافظات المحررة وذلك بحسب عرض رئاسة المصلحة،وفقا لما نشرته وكالة سبأ الرسمية. وجاءت توجيهات وزير الداخلية الميسري لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإعادة فتح الفروع وإعادة العمل بها عقب تعليق العمل لفترة سابقة وذلك ضمن خطوات وزارة الداخلية للحد من التجمعات ودعم العزل المنزلي لمواجهة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال أحمد الميسري ،الأحد ، رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإستئناف العمل في جميع الإدارات والفروع التابعة لها في عموم المحافظات المحررة وذلك بحسب عرض رئاسة المصلحة،وفقا لما نشرته وكالة سبأ الرسمية. وجاءت توجيهات وزير الداخلية الميسري لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بإعادة فتح الفروع وإعادة العمل بها عقب تعليق العمل لفترة سابقة وذلك ضمن خطوات وزارة الداخلية للحد من التجمعات ودعم العزل المنزلي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). و بحسب التوجيهات، فان العمل سيبدأ غداً الاثنين 17 أغسطس الجاري مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تنظم العمل وعدم الازدحام وذلك من خلال اتخاذ آليات تنظم ذلك والتنسيق مع الجهات الصحية بالمحافظات للتعاون بالوسائل الصحية والوقائية الممكنة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والموظفين والعاملين وتقديم الخدمة للمواطنين دون إي معاناة وبكل يسر وسهولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية اليمنية تستأنف العمل في مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.