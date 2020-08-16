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عدن - ياسمين التهامي - "البركاني" يعلن القبض على عددٍ من المطلوبين أمنيا في تعز !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت شرطة مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) اليوم الأحد، من إلقاء القبض على 6 عناصر خارجين عن النظام والقانون. وقال مدير شرطة جبل حبشي العقيد طه البركاني في بيان إن "الحملة تعرضت لهجوم مسلح من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون أثناء وصولها إلى بعض قرى المديرية". وأضاف البركاني أنه تم بعد الاشتباك المسلح القبض على 6 من العناصر المسلحة المتهمين بعمليات تقطعات وحرابة، وإيصالهم إلى إدارة شرطة المديرية. وكانت حملة أمنية مشتركة تمكنت الأحد الماضي من السيطرة على إدارة أمن مديرية جبل حبشي وعدة مواقع في المنطقة وفتح خط الضباب أمام المسافرين بعد مواجهات عنيفة مع مسلحين يقودهم مدير أمن المديرية السابق توفيق الوقار . ت شرطة مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) اليوم الأحد، من إلقاء القبض على 6 عناصر خارجين عن النظام والقانون. وقال مدير شرطة جبل حبشي العقيد طه البركاني في بيان إن "الحملة تعرضت لهجوم مسلح من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون أثناء وصولها إلى بعض قرى المديرية". وأضاف البركاني أنه تم بعد الاشتباك المسلح القبض على 6 من العناصر المسلحة المتهمين بعمليات تقطعات وحرابة، وإيصالهم إلى إدارة شرطة المديرية. وكانت حملة أمنية مشتركة تمكنت الأحد الماضي من السيطرة على إدارة أمن مديرية جبل حبشي وعدة مواقع في المنطقة وفتح خط الضباب أمام المسافرين بعد مواجهات عنيفة مع مسلحين يقودهم مدير أمن المديرية السابق توفيق الوقار .

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