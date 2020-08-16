شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الكويت : وصلة "هز" لفنانة شهيرة تثير ضجة واسعة .. ارتدت فستان فاضح وظهرت وهي سكرانة ترقص بطريقة ماجنة .. والمفاجأة لن تصدق من تكون ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار مقطع فيديو نشرته حسابات فنيّة جدلاً واسعاً حول هوية فنانة ظهرت وهي سكرانة في إحدى السهرات

ويُظهر المقطع الفنانة وهي ترقص بطريقةٍ غير طبيعية مرتديةٍ فستاناً قصيراً ضيقاً وفاضحاً، وأشارت تلك الحسابات إلى أنّها كانت سكرانة .

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وبينما لم تذكر تلك الحسابات الفنية صراحةً اسم الفنانة التي ظهرت فيالفيديو، زعم مغرّدون في تعليقاتهم على المقطع أنها الكويتية شمس فيما قال آخرون إنها ملاك الكويتية.

من جهتها، نفت “ملاك الكويتية” لحساب “هيئة المشاهير” أن تكون هي التي ظهرت بالفيديو.

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