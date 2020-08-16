شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية : فتاة منقبة خرجت إلى الشارع متزينة وكأنها حورية من الجنة .. هذا الشاب لم يستطع مقاومة جمالها الساحر فأرتكب جريمة لم تخطر على بآل أحد ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب سعودي يتحرش بفتاة منقبة ،بالفاظ خادشة للحياء وهو ما اثار حفيظة المجتمع السعودي والعربي على حدا سوا .

وأظهر المقطع المتداول والذي وثقه الشخص من مقابلة تلفزيونية للفتاة خلال تحدثها عن فعاليات موسم الطائف الترفيهي والثقافي الذي اقيم خلال الفترة الماضية ، وهو يصفها بألفاظ خادشة ويتحرش بها لفظياً .

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وتصدر الوسم ” #متحرش_بمنقبة “ قائمة أكثر المواضيع تداولًا في المملكة، حيث طالب المغردين بمحاسبة المتحرش.

الجدير بالذكر أن عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعلقت مغردة على الفيديو قائلة : ” فكوا البنات تحرشوا بهم تغطوا البنات تحرشوا بهم ناموا البنات تحرشوا بهم اشتغلوا تحرشوا بهم و ذلك يدل على أن المشكلة مو في البنات و لا باللبس المشكلة بعقولهم و فكرهم الغريب المقزز “.

وأضاف أخر : “اللي ما يربيه الدين والمجتمع تربيه الحكومة” .

وتابعت أخرى: ” بعدين يجيك المتحرش داعم أمثاله يقول لو أنها محتشمه ما كان أحد تعرض لها ! هذا إيش يامسعورين” .