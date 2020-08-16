تعز: حملة أمنية تضبط 6 من الخارجين عن القانون في جبل حبشي

أعلنت شرطة مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 6 عناصر خارجين عن النظام والقانون.

وقالت الشرطة في بيان، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إنها نفذت حملة أمنية لملاحقة خارجين عن النظام والقانون، وإزالة النقاط العشوائية التي تمارس عمليات التقطع والابتزاز لمركبات المواطنين، وفرض إتاوات خارج القانون على إمتداد الخط العام للمديرية غربي المحافظة.

وقال مدير شرطة جبل حبشي العقيد طه البركاني، إن "الحملة تعرضت لهجوم مسلح من قبل عناصر خارجة عن النظام والقانون أثناء وصولها إلى بعض قرى المديرية".

وأضاف، أنه تم القبض على 6 من العناصر المسلحة المتهمين بعمليات تقطعات وحرابة، وإيصالهم إلى إدارة شرطة المديرية.

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وأشار إلى أن "الحملة الأمنية مستمرة وعازمة على إلقاء القبض على بقية العناصر الفارين والمتسببين بإثارة أعمال الفوضى والتقطعات".

والجمعة الماضية، ألقت الحملة الأمنية القبض على المطلوب "هيثم الوقار" بعد عملية رصد ومحاصرته في وادي مكسب في ذات المديرية.

وكانت حملة أمنية مشتركة (وحدات من الجيش والأمن) تمكنت الأحد الماضي من السيطرة على إدارة أمن مديرية جبل حبشي وعدة مواقع في المنطقة وفتح خط الضباب أمام المسافرين بعد مواجهات محدودة مع مسلحين يقودهم مدير أمن المديرية المقال توفيق الوقار.



