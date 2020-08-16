شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حدث عسكري صاعق في مدينة مأرب وانفجارات عنيفة والطائرات تملأ سماءها.! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روى مصدر عسكري تفاصيل الانفجار الكبير الذي هز محافظة مأرب شرق البلاد. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed ونوه بالقول ان الانفجار الذي هز المنطقة ناتج عن سقوط كاتيوشا. واضاف ان جماعة الحوثيين اطلقت الصاروخ من اتجاه مدينة صرواح. واختتم قائلا ان الانفجار نتج عن قتيلين وثلاثة جرحى.

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