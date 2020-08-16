شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وردنا الآن.. انفجارات عنيفة في قيادة المنطقة ومقتل الذراع الأيمن للفريق علي محسن والطائرات تملأ سماء مدينة مأرب.(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز إنفجار عنيف، اليوم الأحد، معسكر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مأرب . . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements واوضحت مصادر محلية ان الانفجار الذي يعتقد انه ناجم عن صاروخ باليستي هز مدينة مأرب واسفر عن سقوط قتلى وجرحى . واضافت المصادر ان سيارات الاسعاف عرهت الى المعسكر ومنعت قوات امنية وعسكرية من الاقتراب من المعسكر وسط معلومات عن مقتل قيادي عسكري رفيع بقوات هادي . ولم تعلن قوات صنعاء عن هجوم صاروخي على مواقع لقوات هادي في مأرب .

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