شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في حضرموت وشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الأحد، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 10 إصابات في حضرموت وإصابة في شبوة .



وذكرت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، انه تم تسجيل حالتي وفاة في حضرموت، ولم تسجل أي حالة شفاء .

بذلك يكون إجمالي الحالات المؤكدة (1869) منها (530) وفاة و(1013) تعافي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في حضرموت وشبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.