الآن.. انفجارات عنيفة وقصف هستيري وهذا ما حدث قبل ساعات في العاصمة صنعاء…(الأماكن المستهدفة)

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عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، خمس غارات على مديرية بني الحارث شمال غربي العاصمة صنعاء . . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed واستهدفت غارات طيران التحالف منطقة بيت سعدان في مديرية بني الحارث التابعة اداريا للعاصمة صنعاء .

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