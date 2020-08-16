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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تواصل تقدمها في جبهة نهم وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، تقدماً جديداً في مديرية نهم شرق محافظة صنعاء، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانياً.
وحررت قوات الجيش الوطني، عدة مواقع مهمة في جبهة نهم، إضافة إلى مرتفعات في سلسلة جبال صلب الاستراتيجية، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز المليشيا الحوثية التي لاذت بالفرار، بعد تكبدها قتلى وجرحى.
في السياق نصبت قوات الجيش، كمينا محكما لمجموعة من المليشيا الحوثية، بعد أن استدرجتها في جبهة نجد العتق، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من عناصرها.
كما اسقطت قوات الجيش، طائرة مسيّرة للمليشيا المتمردة، في مديرية نهم.
بالتزامن شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع وتجمعات المليشيا في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.
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