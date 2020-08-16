شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | سقوط قيادات كبيرة في الجيش الوطني إثر إستهداف معسكر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في محافظة مأرب شرقي اليمن مساء اليوم الأحد، عن وقوع انفجار عنيف في معسكر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مدينة مأرب . . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقالت المصادر إن الإنفجار ناتج عن صاروخ باليستي من المحتمل ان تكون ميليشيا الحوثي قامت باطلاقه قبل قليل تجاه تجمعات الجيش الوطني في معسكر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة، واسفر عن سقوط قتلى وجرحى . وأوضحت المصادر بأن عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات التحالف بينهم قيادات كبيرة ومقتل، مقتل قائد عسكري رفيع في قوات الشرعية .

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