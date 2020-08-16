شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن ..الحوثيون يسيطرون على مناطق هامة في مارب وقطع خطوط امداد جبهتي المخدرة والجدعان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلام، الاحد، أن قوات الحوثيين تقترب من مدينة مأرب بعد تقدمها الاخير على تخوم المدينة. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وافادت المصادر في تقارير صحفية بأن مدينة مأرب اصبحت الأن شبه محاصرة، مؤكدة قيام الحوثيين بقطع خطوط الامداد عبر المخدرة والعبر والجدعان. Advertisements واوضحت المصادر بان قوى الحوثيين تقدمت من منطقة المخدرة وسيطرت خلال الساعات الماضية على منطقة العلم القريبة من مطارح نخلا الرابط مأرب بحضرموت. وفي جبهة الجدعان، افادت المصادر بتقدم الحوثيين من مفرق هيلان وصولا إلى كمب كعلان بالمنطقة.. وكانت قوات الجيش قد أحرزت تقدما كبيرا الأسبوع الفائت على الحوثيين في منطقة ماهليه الا ان الحوثيين استعادوها بعد زج مجاميع من مقالتيهم في المعارك

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