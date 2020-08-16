شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة "القبس" تكشف عن الموعد الذي حددته الكويت لتطبيع مع اسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصادر حكومية مطلعة في الكويت إن موقف الدولة الخليجية تجاه التطبيع مع إسرائيل ثابت ولن يتغير، وإنها ستكون آخر دولة تطبع معها، بحسب ما نقلت صحيفة "القبس" الأحد.

كانت إسرائيل والإمارات قد أعلنتا يوم الخميس عن اتفاق يؤدي إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، لتصبح الإمارات بذلك ثالث دولة عربية تقدم على هذه الخطوة.

وقالت الصحيفة: "ويأتي الموقف الكويتي متسقًا مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية ومساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون".

Advertisements

وقال النائب السابق، أحمد الخطيب، إن "موقف الكويت الرافض للتطبيع هو بمنزلة موروث كويتي قديم"، مشددًا على أن "هذا الموقف الكويتي محصن من خلال دستور 1962".

وأشار الخطيب إلى أن "دعم هذا الموقف العروبي يكون بنشر الوعي وإدراك أننا الآن أمام مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية وإنشاء محور آخر بديل يخدم المصالح الأميركية بدلاً من مواجهة العدو الإسرائيلي".

وأضاف: "إذا كان هناك صراع في المنطقة العربية أطرافه مختلفة، فإننا لا يجب أن ننجر إلى هذا الصراع وألا نشارك فيه لاختلاف أهدافنا عن المخططات والأهداف الأخرى".

وندد الفلسطينيون بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي. والتزمت السعودية وقطر الصمت في حين أثنت سلطنة عمان والبحرين على الاتفاق.