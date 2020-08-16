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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة وعي تناقش في جلسة نقاشية الآثار البيئية لخزانات الوقود في الموانئ اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أقامت مؤسسة وعي جلسة نقاشية عبر برنامج ZOOM باستضافة: م. عمر الحيقي مدير عام لشركة النفط والاستشارات - الولايات المتحدة، م.صالح بلعلا رئيس فريق تشغيل بالشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال - بلحاف، م. محمد بن عيفان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية باليمن، ود. عبدالقادر الخراز الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة باليمن وأستاذ مساعد بكلية علوم البحار والبيئة بالحديدة، بجلسة تحت عنوان:
"كارثة على وشك الحدوث: الآثار البيئية لخزانات الوقود في الموانئ اليمنية"، السبت ١٥اغسطس بالمكلا
جاء ذلك ضمن إطار برامج مؤسسة وعي الهادفة لتثقيف الشباب و تعزيز وعي المجتمع بأبرز المستجدات الحالية، عن طريق عقد العديد من اللقاءات و الفعاليات عقدت المؤسسة جلسة حوارية عبر الانترنت Zoom.
و بمشاركة أكثر من ٥٠ شاب و شابة، حيث تحدث المهندس صالح بلعلا عن الاثار المتوقعة من بقاء الخزانات و كيفية تأثيرها على السكان، كما بدوره المهندس عمر الحيقي تكلم عن معالجات السلطة المحلية و ضرورة البدء في حل هذه الكارثة. اما بخصوص خزان صافر و تهديد الاحياء البحرية ناقش الدكتور عبدالقادر الخراز اصل المشكلة و ماتم عمله في الفترة السابقة كما و تحدث المهندس محمد بن عيفان عن معالجات خزان صافر و الاثار الناتجة من استمرار الصراع على مصير هذه الخزانات.
كما تم فتح باب المشاركة و النقاش بين المشاركين فيما يتعلق بذلك مما يساهم في تحقيق الاستفادة و الايضاح.
علماً بأن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسة برامج المؤسسة لشهر اغسطس خلال هذا العام الهادفة لرفع الوعي العام، و نقل المعرفة بالتنسيق مع مجموعة الخبراء، الأساتذة و الباحثين محلياً و دولياً.
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