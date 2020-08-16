محافظ لحج يؤكد على اهمية تدخلات" UNOPS " التنموية في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم ، مع فريق عمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع " UNOPS "، برئاسة مدير مكتب عدن المهندس رمسيس يونس، استئناف تنفيذ مشاريع المكتب التنموية بمديريَتَي الحَوطَة و تُبَن.



Advertisements

واكد المحافظ ،على أهمية التدخلات التنموية لمكتب الامم المتحدة في المحافظة، خاصة في مجالات المياه والنظافة والصحة..مجدداً حرص السلطة المحلية على تسهيل ودعم مشاريع المكتب في المحافظة.

فيما اوضح فريق المكتب الاممي اعتزامهم إنجاز المشاريع بمديريَتَي الحَوطَة وتُبَن، حيث تم رفد مكتب الصحة بالمحافظة بأربع مرشات ضبابية، اضافة الى مشروع إعادة تأهيل مستشفى " ابن خلدون " العام بمدينة الحَوطَة.

وكان المحافظ ترأس اجتماعا لمناقشة اوضاع الخدمات العامة في مديريَتَي الحَوطَة و تُبَن، مشددا على السلطة المحلية بمديرية تُبَن، بإنشاء حديقة بمنطقة صَبِر، واستكمال أعمال بناء السوق المركزي للخضار والفواكه.