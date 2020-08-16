مركز الملك سلمان يوزع أجهزة التنفس الاصطناعي في حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت ،أجهزة التنفس الاصطناعي ضمن المساعدات الطبية الخاصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في اليمن.



وثمن وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، دعم مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرا إلى أهمية هذه المساعدات الطبية في مكافحة تفشي انتشار كورونا، مبينا أن هذه الأجهزة ستوزع على المستشفيات ومراكز العزل الخاصة التي تستقبل الحالات المصابة بالفيروس في محافظة حضرموت، ومحاولة تغطية احتياجات المحافظة منها.

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