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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرجبي يترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة آلية استئناف اعمال مشروع مجاري سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش اجتماع موسع عقد ،اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت برئاسة القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ،الية استئناف اعمال مشروع مجاري سيئون الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
و استعرض الاجتماع الذي ضم الوكلاء المساعدين لشؤون وادي وصحراء حضرموت المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي ،ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه بوادي حضرموت عامر العامري و مدير المشروع بالشركة الاستشارية المهندس مصطفى ابو حسين ،سبل المعالجات المقترحة لاستئناف المشروع.
وشدد الاجتماع ، على اهمية تسريع تنفيذ المشروع لما يشكله من أهمية على المجال البيئي والاجتماعي والاقتصادي والمدن التي ستستفيد من المشروع..مشيداً بجهود الشركة الاستشارية في تذليل الصعوبات التي تطرأ عند تنفيذ المشروع لضمان التنفيذ في وقته المحدد و معالجة عدد من المشكلات التي يعانها المجتمع المحلي عند تاخر او تعثر اعمال المشروع .
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