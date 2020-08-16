شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات التحالف تعترض وتدمر صاروخاً بالستياً اطلقته المليشيا باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت قوات التحالف المشتركة "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، من تدمير صاروخ بالستي اطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي لوكالة الانباء السعودية، انه تم مساء اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات التحالف تعترض وتدمر صاروخاً بالستياً اطلقته المليشيا باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.