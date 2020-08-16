شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرعية تخسر أبرز قائد عسكري في الجوف..تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خسرت قوات الشرعية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي ابرز قياداتها العسكرية في الجوف شرق البلاد. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقتل محمد علي الركن قائد اللواء 122 في مواجهات مع جماعة الحوثيين. ولقي مقتله في جدفر اللبنات بين محافظتي الجوف ومأرب حيث تجري هناك معارك عنيفة.

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