شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: صاروخ باليستي يستهدف السعودية... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات التحالف المشتركة "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، من تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه المنطقة الجنوبية للسعودية. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي لوكالة الانباء السعودية، انه تم مساء اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين (بالمنطقة الجنوبية).

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