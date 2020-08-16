شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: استشهاد قائد لواء بقوات الشرعية وسط مارب... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قائد لواء عسكري بقوات الرئيس هادي مصرعه اثر انفجار غامض بمحافظة مأرب. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وقالت مصادر عسكرية ان قائد اللواء ١٢٢ مشاه القائد البطل العميد محمد الركن قتل في انفجار بداخل معسكر المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب. وقالت مصادر قبلية أن الانفجار خلف اضرار بشرية ومادية كبيرة، مشيرة إلى مشاهدة سيارات اسعاف تغادر المعسكر. ولم يعرف بعد ما اذا كان الانفجار ناجم عن هجوم جوي أم مفتعل على غرر الانفجارات التي شهدها معسكر اللبنات في الجوف .

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