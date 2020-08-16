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انخفاض كبير لأسعار الذهب في اليمن

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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير لأسعار الذهب في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انخفضت أسعار شراء وبيع الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2020م، بعد أيام من ارتفاعها بشكل كبير في أسواق الصياغة اليمنية.

آخر تحديث لأسعار الذهب في التعاملات المالية في الأسواق المالية لمحلات الصاغة بالعاصمة صنعاء حسب “الاقتصادي اليمني”

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العيار

الشراء

البيع

سعر جرام الذهب عيار 24

35،800

37،032

سعر جرام الذهب عيار 21

31،500

33،500

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سعر جرام الذهب البحريني عيار 21

31،600

34،000

سعر جرام الذهب التركي عيار 21

31،600

34،500

سعر جرام الذهب الأزوردي عيار 21

31،600

34،500

سعر جرام الذهب عيار 18

25،700

27،700

سعر الحبة الجنية

258،000

253،000

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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