شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير لأسعار الذهب في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انخفضت أسعار شراء وبيع الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2020م، بعد أيام من ارتفاعها بشكل كبير في أسواق الصياغة اليمنية. آخر تحديث لأسعار الذهب في التعاملات المالية في الأسواق المالية لمحلات الصاغة بالعاصمة صنعاء حسب “الاقتصادي اليمني” . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed العيار الشراء البيع سعر جرام الذهب عيار 24 35،800 37،032 سعر جرام الذهب عيار 21 31،500 33،500 Advertisements سعر جرام الذهب البحريني عيار 21 31،600 34،000 سعر جرام الذهب التركي عيار 21 31،600 34،500 سعر جرام الذهب الأزوردي عيار 21 31،600 34،500 سعر جرام الذهب عيار 18 25،700 27،700 سعر الحبة الجنية 258،000 253،000

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