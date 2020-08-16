شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير لأسعار الذهب في اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انخفضت أسعار شراء وبيع الذهب اليوم الأحد 16 أغسطس 2020م، بعد أيام من ارتفاعها بشكل كبير في أسواق الصياغة اليمنية.
آخر تحديث لأسعار الذهب في التعاملات المالية في الأسواق المالية لمحلات الصاغة بالعاصمة صنعاء حسب “الاقتصادي اليمني”
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العيار
الشراء
البيع
سعر جرام الذهب عيار 24
35،800
37،032
سعر جرام الذهب عيار 21
31،500
33،500
سعر جرام الذهب البحريني عيار 21
31،600
34،000
سعر جرام الذهب التركي عيار 21
31،600
34،500
سعر جرام الذهب الأزوردي عيار 21
31،600
34،500
سعر جرام الذهب عيار 18
25،700
27،700
سعر الحبة الجنية
258،000
253،000
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.