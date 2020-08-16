شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتراض صاروخ باليستي في سماء السعودية... طيران التحالف يشن غارات عنيفة على العاصمة صنعاء... تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف العربي، غارات جوية على صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements وشن الطيران 5 غارات على مديريه بني الحارث في صنعاء. كما شن خلال ال 15 الساعة الماضية9 غارات على منطقة سفيان بعمران و4 غارات على خب والشعب، بينها 3غارات على منطقة المرازيق في الجوف وغارتين على محافظة البيضاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتراض صاروخ باليستي في سماء السعودية... طيران التحالف يشن غارات عنيفة على العاصمة صنعاء... تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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