شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يتحرك لمنع الكارثة.. إخلاء حاويات مواد شديدة الخطورة من ميناء أم قصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت هيئة المنافذ الحدودية في العراق إنها قامت بإخلاء حاويات وبراميل بداخلها مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر، وذلك في مسعى منها لإبعاد شبح انفجار مرفأ بيروت الرهيب، وفق ما ذكرت صحف عراقية.

وحذرت دائرة الجمارك العراقية من مخاطر وجود 513 حاوية لمواد كيمياوية خطرة وشديدة الانفجار تعود لحساب شركات حكومية وأهلية عراقية متروكة في أرصفة ميناء أم قصر التجاري في محافظة البصرة.

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وقال خالد صلاح المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية لصحيفة “الصباح” الحكومية الصادرة اليوم الأحد “إن هيئة الجمارك انتهت من عملية جرد تفصيلي ودقيق واسعة للحاويات الخطرة الموجودة في ميناء أم قصر التجاري بناء على طلب من الحكومة للحفاظ على سلامة المنافذ الحدودية واتخاذ تدابير احترازية لمواجهة مخاطر خزين ونقل المواد الكيمياوية والخطرة عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أيام”.

وأضاف: “أن مجموع الحاويات الكلي المتروكة في موانئ أم قصر الأربعة بلغ 6431 حاوية منها 513 صنفت بأنها حاويات لمواد كيمياوية خطرة وشديدة الانفجار والسمية تم إخلاء 20 منها تضم مواد كيماوية قابلة للانفجار والاستخدام المزدوج متلفة في ميناء أم قصر تابعة لدوائر وزارتي النفط والكهرباء”.

ويأتي التحرك العراقي بعد كارثة مرفأ لبنان التي شاهدها العالم التي خلفت دمارًا لايحدث إلا بعد ضرب قنابل نووية، حيث سقط نحو المئات قتلى ودخل الآلاف المستشفيات جرحى، وشرد نحو 300 ألف مواطن لبناني، وخسر لبنان نحو 15 مليار دولار.

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