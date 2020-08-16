شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسالة غامضة من " تركي آل الشيخ ": اخجلوا.. للمرة المليون لا علاقة لي بشيء !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، رسالة غامضة إلى جماهيره، أثارت الجدل بين متابعيه، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال تركي آل الشيخ، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اخجلوا، هو إزاي الواحد يشرح؟ إنه ملوش أي علاقة في أي حاجة بتحصل؟ إزاي؟".

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وتابع "تركي": "هو الواحد في إيه ولا في إيه، لا ده شغل مُمنهج، هو اسم تركي شماعة لأي حاجة ولا إيه، عيب، قلت للمرة المليون ليس لي علاقة بأي شيء، ولن يكون لي علاقة بشيء، مهما حدث".

وجاءت رسالة آل الشيخ، بعد ساعات، من إعلان النادي الأهلي المصري، عدم التوصل لاتفاق مع رمضان صبحي للاستمرار معه وتفضيل اللاعب المتوج بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما الانضمام إلى نادي بيراميدز.