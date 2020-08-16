شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المليادير السعودي الوليد بن طلال مع فنانة شهيرة داخل قصره بالرياض .. صور جريئة وصادمة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تجمع الأمير الوليد بن طلال، والفنانة الإماراتية “أحلام”، في قصره بالرياض.

ونشرت الفتاة الإماراتية أحلام صورة جمعتها بالأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، بقصره بمدينة الرياض وذلك بعد تناولهما وجبة الغداء .

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وقالت أحلام في تغريدتها: “تشرفت بالدعوه الكريمه على الغداء من سمو الامير الملكي الامير الوليد بن طلال في قصره العامر هذا الانسان العظيم الذي كانت له افضال كثيره علي ربي يحميك ويحفظك ويطول بعمرك تشريف شوفتك”.

تشرفت بالدعوه الكريمه على الغداء من سمو الامير الملكي الامير الوليد بن طلال في قصره العامر هذا الانسان العظيم الذي كانت له افضال كثيره علي ربي يحميك ويحفظك ويطول بعمرك تشريف شوفتك pic.twitter.com/0EBmwdW0y6 A7lam #Ahlam202 (@AhlamAlShamsi) January 8, 2020