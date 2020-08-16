شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية : فتاة ذهبت للولادة في أحد المستشفيات فنسيت الطبيبة في بطنها " فوطة " لمدة 9 أيام .. شاهد كيف كانت النهاية صادمة .. "صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تجاوبت وزارة الصحة مع استغاثة مواطن من المدينة المنورة، للتحقيق في قيام طبيبة بنسيان «فوطة» داخل بطن زوجته لمدة تسعة أيام، أثناء ولادتها بأحد المستشفيات الخاصة. وطلب حساب «الصحة 937» التابع لوزارة الصحة –عبر تويتر- من المواطن الشاكي، تزويده بالتفاصيل كافة عبر الرسائل الخاصة. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • المليادير السعودي الوليد بن طلال مع فنانة شهيرة داخل قصره بالرياض .. صور جريئة وصادمة ..شاهد • رسالة غامضة من " تركي آل الشيخ ": اخجلوا.. للمرة المليون لا علاقة لي بشيء • السعودية : فتاة ذهبت للولادة في أحد المستشفيات فنسيت الطبيبة في بطنها " فوطة " لمدة 9 أيام .. شاهد كيف كانت النهاية صادمة .. "صور" • سعودي تزوج من فتاة فاتنة الجمال .. وفي ليلة الدخلة اكتشف امرا خطير لم يخطر على بآل أحد ..شاهد الفيديو • ظهرت بدون ملابس داخلية وتعمدت إظهار "مناطقها الحساسة" .. الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تنشر صور جريئة وفاضحة وتتجاوز كل الخطوط الحمراء ..شاهد • هذا الفنان العربي الشاب يمتلك أجمل زوجة على الإطلاق ..شاهد كيف ظهرت بجواره اليوم وكأنها حورية من الجنة ..صور • علامات الساعة في السعودية : ممرض يغتصب اخته لـ6 سنوات .. والمفاجأة بردة فعل أهله التي صدمت الجميع ..شاهد بالفيديو جمال هذة الفتاة التي لم يستطع شقيقها ان يتمالك نفسه أمامها .. كأنها حورية من الجنة Advertisements • بالأصفر الصارخ .. الفنانة ياسمين صبري تخطف الانظار بظهور جديد لم يتخيله أحد ..ومفاجأة بشأن "السروال" الذي ارتدته .. شاهد الصور • بكل وقاحة وبدون خجل .. فنانة سعودية شهيرة مع زوجها في وضع "مخل" وفاضح داخل السيارة .. ماقام به الزوج صدم الجميع ولم يكن يتوقعه أحد ..شاهد • طبيبة أمريكية قامت بتوليد إمرأة مسلمة .. فحدثت مفاجأة أذهلت الجميع ..شاهد الفيديو • في أول ظهور لها : الفتاة التي تزوجها الفنان محمد عساف تخطف الانظار وتذهل الجميع بجمالها الساحر .. ظهرت وكأنها حورية آلأرض ..شاهد • صديقة فنانة شهيرة تفجر فضيحة بالصور: “جوزك خانك معي وانتي حامل” ..شاهد • عاجل : السعودية تعلن عن ألية جديدة للتعليم في زمن "كورونا" ..شاهد تفاصيل ومواعيد الدراسة لطلاب جميع المراحل • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- وقال المواطن أبوهاشم، في شكواه، إنّه تمّ استخراج «فوطة» من أحشاء زوجته بعد ٩ أيام. مشيرًا إلى أنَّ زوجته ترقد الآن في غرفة العناية المركزة في مستشفى النساء والولادة بين الحياة والموت ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المستشفى أو الطبيبة، موضحًا أنّه لم ير طفله ابن الثلاثة عشر يومًا، كما لم تره أمه بسبب هذا الخطأ الطبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية : فتاة ذهبت للولادة في أحد المستشفيات فنسيت الطبيبة في بطنها " فوطة " لمدة 9 أيام .. شاهد كيف كانت النهاية صادمة .. "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.