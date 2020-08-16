الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 أغسطس 2020

عدن - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وذكر المركز، أن الطقس بالمرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا الى غائم مع فرصة لهطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد في فترتى الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من محافظات بلادنا الجبلية خاصة ( ذمار ، اب ، ريمه ، صنعاء، المحويت، حجه و تعز) و الهضاب الداخلية لمحافظات ابين وشبوه وحضرموت.

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وبالمناطق الساحلية، طقس حار رطب غائم جزئيا مغبر نسبيا خاصة على السواحل الجنوبية مع احتمال هطول امطار متفرقة على اجزاء من السواحل الجنوبية و الشرقية وكذلك السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها والرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال واقصى سرعة لها تصل الى28عقده.

أما المناطق الصحراوية، طقس شديد الحرارة، صحو الى غائم جزئيا مع احتمال تكون سحب ركامية وهطول الامطارالمتفرقة والرياح تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال .

وفي أرخبيل سقطرى، طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول امطار خفيفة مع رياح شديدة السرعة اقصاها 50 عقدة تعمل على اضطراب شديد للبحر.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية نتيجة للضباب او السحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبلية، وضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية، الاخوة المواطنين في المناطق الصحراوية او الذاهبين اليها من الارتفاع العالي للحرارة العظمى ومن صدمات الحر الشديدة نهارا، ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر في مياهنا الإقليمية شرق خليج عدن وما جاورها في ارخبيل سقطرى والسواحل الشرقية واجزاء من السواحل الجنوبية لبلادنا.